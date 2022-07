A chegada do asfalto no núcleo urbano do Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, tem gerado boa expectativa na população, que há muito tempo reivindicava melhorias na infraestutura da comunidade. “O povo está feliz. É uma nova obra e uma promessa que está sendo cumprida. Vai acabar com muitos transtornos aqui, como poeira e lama”, disse o caminhoneiro Daniel Marques, de 31 anos.

A obra é executada pela Prefeitura de Ponta Porã em parceria com o Governo do Estado. De acordo com o município, serão pavimentados quase 25 mil metros quadrados de ruas em duas etapas de obras. Em andamento, a primeira etapa conta com investimentos de R$ 6 milhões. A segunda terá recursos de emenda parlamentar federal.

Máquinas de drenagem já trabalham na colocação de manilhas no distrito. A movimentação dos operários chama atenção dos moradores. Proprietária de uma lanchonete na região, Noemia dos Santos, 57, comemorou o início da obra. “Aqui é muita poeira e vento no tempo seco. Na chuva, é muita lama. Estamos muito alegres”, disse a mulher que mora há 20 anos na comunidade.

Popularmente conhecido como Assentamento Itamarati, o Distrito Nova Itamarati possui uma população de 15.867 habitantes e está localizado na área da antiga Fazenda Itamarati (65 mil hectares), que foi desapropriada em 2002 para a reforma agrária. O local foi elevado a distrito em 2015 por uma lei municipal. A região possui estabelecimentos comerciais, três escolas estaduais e uma municipal. Conta ainda com sistema de abastecimento de água, implantado pelo Governo do Estado em 2018.

A agricultura familiar é a atividade econômica forte no distrito, que tem o hortifruti e o leite como carros-chefe da produção.

Nesta sexta-feira (15), o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Hélio Peluffo visitaram o distrito para acompanhar o início da obra de asfalto e drenagem. Reinaldo Azambuja aproveitou a oportunidade para autorizar a construção de uma arena esportiva do programa “MS Bom de Bola” e entregar 100 cartões do programa “Mais Social”, que dá R$ 300 mensais para famílias carentes comprarem alimentos, produtos de higiene pessoal e gás de cozinha.

“Em parceria com a prefeitura, estamos fazendo urbanização do Nova Itamarati, um distrito que tem vocação para a agricultura familiar e para o comércio. Estamos trazendo desenvolvimento e infraestrutura para os moradores, trabalhando para poder melhorar qualidade de vida de todos”, destacou o governador. Ele ainda anunciou a construção de uma nova escola para a comunidade e apoio financeiro para regularização fundiária.

Hélio Peluffo também destacou ações em prol de desenvolvimento de Nova Itamarati. “Essas melhorias são muito sonhadas pela comunidade. Aqui é um lugar que só cresce. As pessoas acreditam aqui, trabalham e geram riqueza e produção”, afirmou.

Dona de casa e mãe de dois filhos, um de 7 anos e outra de 2, Letícia Souza da Silva, 23, acompanhou a agenda de governo no Nova Itamarati. Ela foi beneficiada com um cartão nas entregas do “Mais Social”. “Vai me ajudar nas compras do mês. Devido aos preços altos da comida, a gente tem que escolher o que levar para casa, dando prioridade para alguns alimentos. Agora, vou me permitir comprar coisas melhores, como frutas e legumes, disse ela, afirmando que faz compras na própria comunidade. “É um alívio essa ajuda”, disse.