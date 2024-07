Asfalto da Estrada do 21 reduz distância com a Capital e amplia passeios em Bonito e região

A melhoria dos acessos rodoviários aos destinos turísticos da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, está permitindo mais facilidade de chegada dos turistas, seja de avião ou veículos, encurtando distâncias e reduzindo custos. O Governo do Estado acaba de entregar uma nova rota ligando a Capital, Campo Grande, com Bonito: a Estrada do 21 (MS-345) foi totalmente asfaltada em 100 km, conectando atrativos e ampliando as opções de passeios.

Agora, para quem chega de avião à Capital, ou passa por ela de carro, o novo acesso rodoviário a Bonito reduz em 40 km (ou uma hora a menos de viagem) o percurso, que anteriormente era feito apenas pela BR-060 e conexão com a MS-382. Três empresas de transporte de passageiros já operam no trecho, que interliga as BRs 262 e 419 à Estrada do 21, no trevo da cidade de Anastácio, com opção de incluir no roteiro a Estrada Parque de Piraputanga, em Aquidauana.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), Bruno Wendling, a nova rota proporciona mais comodidade ao visitante e terá impacto no fluxo turístico e facilidade na comercialização do destino. “Também abre a possibilidade de conexão com Piraputanga, que está se estruturando e tem muito a ganhar”, disse. “O asfalto na Rodovia do Turismo enriquece a experiência do visitante e estimulará novos investimentos turísticos no destino.”

Rodovia do Turismo

A chegada da infraestrutura logística a uma região de difícil acesso, mas de belas paisagens entre vales e morraria, também potencializou o distrito de Águas do Miranda (distante 70 km de Bonito) como polo de pesca esportiva. Com uma rede de pousadas e pesqueiros, a localidade está sendo preparada pela prefeitura de Bonito para ser mais uma opção de lazer, seja para a pesca ou contemplação da natureza e aventura, como passeios de caiaque e bike.

“O acesso é fundamental para qualquer atividade, em especial para o turismo, que avançou muito nos últimos anos com os investimentos do Governo do Estado. Nosso aeroporto foi ampliado, hoje recebemos voos da Gol e da Azul, a restauração de rodovias e agora com o asfalto do 21”, afirma o prefeito bonitense, Josmail Rodrigues. “O Águas do Miranda será uma opção de day use para quem chega a Bonito, prologando assim a estadia do turista à região.”

Outra obra viária de grande importância que agrega melhoria a acessibilidade aos atrativos do melhor destino de ecoturismo do Brasil é a pavimentação da estrada municipal denominada Rodovia do Turismo, que dá acesso a uma dezena de empreendimentos margeando o Rio Formoso, a maioria balneários. O Governo do Estado asfaltou 10 km da via, com ciclovia, e também o trecho da MS-382 que leva às grutas, dentre as quais a do Lago Azul.

De ônibus

O turista que optar pelo transporte intermunicipal, entre Campo Grande e Bonito, pela MS-345, conta com os serviços de três empresas: Cruzeiro do Sul, Vanzella e Transbonito. As passagens podem ser adquiridas via agências de turismo ou pela Internet.