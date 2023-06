Asilo São João Bosco inaugura obras de infraestrutura para segurança e conforto dos idosos

Nesta semana, o Asilo São João Bosco, entidade cofinanciada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), inaugurou obras de infraestrutura realizadas para reforçar a segurança e o conforto dos idosos assistidos pela entidade.

Para realizar as melhorias, foram investidos mais de R$ 3 milhões oriundos do Fundo Municipal do Idoso (FMI) e empresas parceiras. Os valores do Fundo são deliberados e fiscalizados pelo Conselho Municipal do Idoso (CMI), órgão responsável pela partilha dos recursos com as organizações que atendem idosos.

Após a divisão dos recursos, a SAS realiza a tramitação do processo para utilização do recurso, que por meio de plano de trabalho direciona os investimentos. Cada entidade utiliza o recurso de acordo com suas prioridades, mas sempre com foco em atender as necessidades do público atendido, neste caso do asilo, os idosos.

Dentre as melhorias, estão a ampliação da área, construção de uma nova guarita, para reforçar a segurança e o controle de entrada de visitantes e funcionários, reforma de toda a extensão do muro do imóvel e instalação de placas fotovoltaicas. Com a energia solar, a expectativa é reduzir o valor da conta de energia em até 60%.

Os idosos receberam um salão multiuso, onde serão realizadas atividades pedagógicas, festas e eventos, ampliando o espaço recreativo. Além disso, foi construída uma loja onde funcionará um bazar para a venda de roupas e acessórios que terão os recursos revertidos para ajudar nas despesas da entidade.

O asilo conta com 110 colaboradores em diversas áreas, que garantem o atendimento de 90 idosos. A Prefeitura de Campo Grande realiza um repasse anual à entidade no valor de R$ 3.228.300,00, para o atendimento de 85 idosos. As vagas são reguladas pela SAS.

Entidade centenária

O presidente do asilo, Gersino José dos Anjos, destacou o empenho das empresas, além de colaboradores que também contribuíram para que as obras fossem concluídas, e ressaltou a importância das ajudas mensais.

“Fizemos uma reforma estrutural, mas não podemos esquecer das ajudas para manter as despesas mensais com a entidade. Queremos atender sempre melhor e por isso agradeço a todos os envolvidos que nos ajudam sempre”, pontuou.

A superintendente do asilo, Cleo Shamah, disse que novos investimentos estão sendo programados para a aquisição de mobiliários, além de uma nova etapa de obras que irá marcar os 100 anos da instituição.

O secretário de Assistência Social do município, José Mário Antunes, participou da cerimônia de entrega das obras e ressaltou a importância das parcerias entre as empresas que fazem doação para o Fundo Municipal do Idoso.

“As obras de ampliação foram construídas com esses recursos, melhorando a qualidade de vida dos idosos e proporcionando bem-estar a eles”, afirmou o secretário.

