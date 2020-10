Na tarde desta quinta-feira (1), data em que se comemora o Dia Internacional do Idoso, o Pacijus (Projeto para Ajuda à Criança e ao Idoso) do TJMS realizou a entrega de fraldas e calcinhas fraldas para o Asilo São João Bosco, em Campo Grande. As doações foram entregues pessoalmente por Célia Leandro, apoiadora dos projetos do Pacijus e esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro.

Conforme explica Célia, por conta da pandemia “a entrega foi feita diretamente para a coordenação do asilo, porque os idosos não podem receber visitas e não pudemos fazer uma celebração como nos outros anos. O Tribunal de Justiça, através do Pacijus, está muito contente porque, mesmo na pandemia, nós conseguimos fazer uma boa arrecadação e atender o nosso asilo mais uma vez. Agradecemos a todos os parceiros, voluntários e a todas as pessoas que doaram”.

Segundo a superintendente executiva do asilo, Cleopatra Shamah, grande parte da doação de fraldas e calcinhas fraldas é obtida por meio das visitas de grupos, instituições religiosas, etc. Como elas estão suspensas desde o dia 15 de março, as doações de fraldas são hoje a grande necessidade do asilo, pois em termos de alimentos, eles receberam diversas doações e estão com bom estoque de alimentos. Então, como as doações em dinheiro reduziram muito nesse período, a entrega dos donativos pelo TJMS chega em boa hora, comenta Cleopatra.

Conforme explica a superintendente, hoje o asilo conta com 70 idosos, sendo que a grande maioria usa fralda ou calcinha fralda e são realizadas cinco trocas ao dia em cada um deles, o que leva a um gasto diário de mais de 300 unidades, que ultrapassa mais de mil pacotes ao mês.

A arrecadação das fraldas e calcinhas fraldas pelo Pacijus contou com o apoio dos parceiros Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia, do 5º Ofício – Cartório de Notas e da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul).

A entrega também foi acompanhada pela assistente social do asilo, Paula Alencar.