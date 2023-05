Aspiração da Viatina 19 FIV tem recorde de preço na Expozebu

A Agropecuária Napemo e a Casa Branca, proprietárias de Viatina 19, conseguiram mais um recorde de preço com a venda de uma única aspiração. “Considerada muito eficiente em reprodução, a fêmea comprova que os prognósticos em relação à sua trajetória estavam certos. Em média, o animal tem produzido onze prenhezes por coleta”, afirmou Ney Pereira, da Agropecuária Napemo.

O resultado da aspiração, será dividido entre os compradores Rancho La Caldeira, da Bolívia, Agropecuária Mônica, de Rondonópolis/MT e Fazenda Mata Velha, Uberaba/MG, que ainda têm uma garantia mínima de 4 fêmeas com 60 dias de gestação.

Segundo o diretor da SAP, Heitor Lutti Pinheiro Machado, o valor alcançado na aspiração é fruto da credibilidade no seu desempenho produtivo. “Depois de ser recordista mundial de preço no ano passado (quando foi valorizada em R$ 7,98 milhões), a Viatina 19 já vendeu onze prenhezes por R$ 400 mil cada e suas primeiras crias foram vendidas por R$ 750 mil, sendo que uma delas (Pietra) alcançou mais de R$ 1 milhão para 50% do animal. Sem dúvida ela é a vaca mais importante da raça hoje”, afirmou.

Para o criador não há surpresa, já que Viatina 19 vem cumprindo tudo que se esperava dela. Desde 2022, quando adquiriu a 50% do animal, o pecuarista tinha expectativas que as aspirações seriam valorizadas e as previsões se cumpriram. “Apesar do valor elevado, sabíamos do retorno do investimento com a produção de embriões da Viatina 19, que foram muito procurados e valorizados no decorrer do ano”, disse.

Em sua avaliação, trata-se da melhor vaca da atualidade, pois além das características de conformação perfeitas, tem uma longa vida produtiva pela frente. “Ela é indiscutivelmente a melhor, é única. Tudo o que foi falado sobre ela aos olhos de todos os especialistas, já se confirmou na sua produção”, afirmou o criador.

Ney Pereira vê em seu criatório a materialização do futuro de Viatina 19. “Nosso foco agora é mostrar sua produção colocando suas filhas em pista e em leilões, além de reter parte dos animais para o nosso plantel”, explica lembrando que entre junho e agosto nasce uma nova safra de filhas da Viatina 19, tanto na Napemo, quando na Casa Branca.

Para completar a parceria de sucesso entre a Agropecuária Napemo e a Casa Branca, no último sábado, os criadores adquiriram mais uma fêmea de destaque nas pistas, a JPN FIV EVA, Grande Campeã Expoinel 2023, com uma valorização de R$ 4.959,00. “Vamos seguir com o mesmo tipo de projeto e parceria, com a assessoria da SAP. A casa da Viatina 19, também é a casa de Eva”, afirmou.

