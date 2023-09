Assaltante de joalheria morre em confronto com policiais

Luciano Rosa da Silva (47) juntamente com dois criminosos renderam dois vendedores e fizeram a limpa numa joalheria foi morto após confronto com o Choque no Jardim Noroeste em Campo Grande. Luciano chegou a ser socorrido ao UPA do Tiradentes, mas não resistiu.

Os criminosos chegaram de moto na Loja de Joias na Rua Padre João Crippa esquina com a Dom Aquino e levaram 150 gramas de ouro e outras joias. O estabelecimento fica a 40 metros da DEPAC-CENTRO.

O proprietário do estabelecimento disse que valor do prejuízo é alto. Os dois bandidos são procurados.