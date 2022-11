Motorista de aplicativo de 47 anos foi vítima de agressões físicas e roubo, na madrugada desta sexta-feira (18), próximo a um posto de combustíveis na Avenida das Bandeiras, região da Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava parada com um carro Voyage branco quando um veículo Fiesta Sedan prata emparelhou e três dos quatro ocupantes do automóvel desceram.

A vítima contou à polícia que o trio foi em sua direção e um rapaz, possivelmente menor de idade, anunciou o assalto dizendo: ‘perdeu, perdeu’ e desferiu vários socos.

Os outros dois envolvidos entraram no veículo, sendo que um fazia menção de estar armado. Eles tiraram a chave do contato e arrancaram o motorista, de forma agressiva, pela porta do passageiro. Os suspeitos vestiam bermudas, camisetas e bonés. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.