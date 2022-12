A Polícia Nacional concluiu nesta manhã desta sexta-feira (23) o trabalho de identificação dos três assaltantes mortos durante confronto no início da noite de quinta-feira (22) em Pedro Juan Caballero. Os criminosos são Burt Lancard da Silva Meneses, de 47 anos membro da organização “Novo Cangaço” e Daniel de Souza de Oliveira e Guillerme da Silva Sebastião. Os corpos segundo a polícia paraguaia foram entregues aos familiares para velório e sepultamento. Segundo informações da Polícia Paraguaia, o trio morava em uma casa alugada no bairro Obrero, onde foram mortos pela Polícia Nacional após um tiroteio. No local foi encontrada mais de uma tonelada de maconha.