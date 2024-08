Assassinado na frente da esposa é um dos envolvidos em morte de policial aposentado em Três Lagoas

Francolino Teixeira da Silva, 34 anos, assassinado a tiros na frente da esposa, na noite desta quinta-feira (8), em Três Lagoas, tinha passagens pela polícia, incluindo por envolvimento no assassinato do policial aposentado Otacílio Pereira de Oliveira, em 2013.

Frank, conhecido como “Monstrão”, possuía antecedentes criminais e já havia sido preso por envolvimento na morte do policial militar aposentado Otacílio, no bairro Osmar Ferreira Dutra. Na ocasião, o policial foi emboscado e levou quatro tiros, sendo dois nas pernas e dois no abdômen. Ele foi socorrido, mas morreu na madrugada do dia 7 de março de 2013.

Segundo a Polícia Civil, a ordem para a execução do policial Otacílio teria vindo do comando de facções nos estados de São Paulo e Paraná, e foi repassada ao grupo por Marcos Barbosa, de 36 anos, conhecido como “Pinduca”, preso na Penitenciária de Segurança Máxima. O crime teria sido uma demonstração de força da facção.

João Carlos Olegário da Silva, conhecido por “AK”, “Coruja” ou “Sensação”, também envolvido na morte do policial Otacílio, morreu no início desta semana durante uma ação da Força Tática. A polícia recebeu denúncias de que um homem armado estava próximo a um posto de combustível na Avenida Clodoaldo Garcia. Ao tentar abordá-lo, João Carlos sacou um revólver e ameaçou os policiais, que reagiram para proteger a integridade da equipe e das pessoas presentes. Ele foi baleado e socorrido ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil já investiga se o assassinato pode ter conexão com atividades do crime organizado.

De acordo com o Rádio Caçula, a esposa da vítima procurou ajuda de uma vizinha após o ocorrido. Segundo seu relato, o casal estava deitado quando ouviu barulhos vindos do lado de fora da casa. Ao saírem para verificar, foram surpreendidos por dois homens armados que dispararam contra Francolino, atingindo-o no tórax. Após os tiros, os suspeitos fugiram a pé e ainda não foram localizados. A esposa da vítima não conseguiu fornecer detalhes sobre a aparência dos autores.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e, ao chegar ao local, constatou a morte de Francolino. A Polícia Científica realizou a perícia na residência, encontrando o corpo da vítima caído na garagem. Próximo ao corpo, foi apreendida uma porção de cocaína pronta para consumo, localizada sobre uma mesa.





