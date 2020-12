Bandidos mataram quatro pessoas na fronteira entre Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (Py) no sábado (26) e domingo (27). Ontem (27) pela manhã, o sul-matogrossense José Aparecido Silva dos Santos, 34, (Foto acima) foi encontrado morto no Bairro Guarani, considerado periferia da cidade de Pedro Juan Cabalero. Natural da cidade de Antônio João, José Aparecido Silva dos Santos foi morto com tiro no peito. Ele levado para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero mas morreu antes de ser antendido. As policias do Brasil e do Paraguai investigam o caso.

No sábado (26) à noite, dois adolescentes foram assassinados a tiros em Ponta Porã. Eles são Márcio Assunção da Silva (16), e Edson Cabanas Olmedo (17), os corpos foram encontrados na manhã de ontem, nas proximidades de um córrego na Linha Internacional de Ponta Porã. Um deles foi executado com um tiro no olho direito e outro com um disparo na nuca.

Ainda ontem (27), o contabilista Arnald Eduardo Gomes (40), com histórico de vida limpa foi executado na frente de casa por pistoleiros encapuzados. O Crime aconteceu em Pedro Juan Caballero, oui seja do lado paraguaio.