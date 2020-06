CHAPADÃO DO SUL – Sidnei Quintana e foi preso ontem (7), quase um mês após ter matado Amanda Souza Barbosa, 34 anos, na comunidade de Pedra Branca em Chapadão do Sul. No último dia 12 de maio, ele matou Amanda com tiros nas costas.

O criminoso foi e preso no fim da noite de ontem (7), quando tentativa roubar uma motocicleta na zona rural de Chapadão do Sul. Conforme informações, ele fugiu entre as matas da região, mas os policiais do SIG de Paraíso das Águas fizeram buscas e localizaram o suspeito, dormindo na varanda de uma residência.

Preso, ele confessou que matou Amanda por vingança, porque tiveram um desentendimento durante uma festa da comunidade. Ele também revelou que mataria mais duas pessoas, o marido dela e um outro homem com quem também tinha brigado na festa.

Com o bandido Sidinei Quintana ainda foi encontrado diversos produtos roubados em dias anteriores, entre eles, uma arma de uso restrito. Ele responderá responderá por furto, roubo e homicídio qualificado.