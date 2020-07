O servente de pedreiro Marcos Vilalba (21), é o assassino confesso da jovem Carla Santana Guimarães (25) ocorrido no dia 30 de junho, no bairro Tiradentes, em Campo Grande/MS. Ele foi preso ontem à noite por policiais do Batalhão de Choque após denúncia anônima, mas durante coletiva de imprensa nesta manhã (15). Em entrevista coletiva hoje pela manhã o Delegado Carlos Delano, responsável pelo caso, disse que as investigações continuam e não descarta a possibilidade da existência de um comparsa no sequestro e morte da jovem. Ele explica que alguns fatos precisam ser bem elucidados sobre o caso.

O Delegado descartou qualquer possibilidade de existência de grupos criminosos por trás do crime. “Não há essa possibilidade, isso ficou muito categórico durante o depoimento dele (Marcos Vilalba)” disse.