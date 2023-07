Assassino do Portal do Caiobá no banco dos réus

Kennyd José Antunes Oliveira (29) está no “banco dos réus” acusado de corrupção de menor e participação na morte de Carlos André Isidio Acosta morto com um tiro no tórax em 19 de abril de 2022 no Portal Caiobá em Campo Grande.

Em seu depoimento ele negou o crime. O MPMS na figura do Promotor de Justiça José Arturo Bobadilha Garcia em sua tese de acusação disse que o menor tinha conhecimento que o “amigo” queria assassinar Carlos.

O juiz Carlos Alberto Garcete diz que há ainda acusação de que Kennyd havia ‘corrompido’ o menor a praticar o homicídio, mas mais uma vez o réu negou, dizendo que não sabia de nada.