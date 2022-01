Adriano de Oliveira da Silva, 32 anos, se entregou para a Polícia Civil nesta quarta-feira (5), três dias após assassinar a facadas o seu cunhado Helton Jhon Monteiro do Nascimento, 29 anos, na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Foragido desde então, o homem estava escondido em São Gabriel do Oeste e decidiu procurar a delegacia para se entregar, uma vez que não existia mais a situação de flagrante e assumiu a autoria do crime. Na versão apresentada para a polícia, o acusado explicou haver matado Helton para proteger sua irmã das agressões que vinha sofrendo e sofreu na madrugada do dia 2 de janeiro.

Adriano disse que usou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima, conforme informações do boletim de ocorrência.

No entanto, como fugiu da cena do crime, ele afirmou que jogou a faca em uma boca de lobo duas quadras para cima do assassinato, que aconteceu na rua Padre Antonio Franco.

Agressão e morte

Segundo as informações do registro policial, Helton Jhon estaria agredindo sua esposa de 27 anos na madrugada do último domingo.

As testemunhas presentes no local apontaram que o marido e a mulher também discutiram, momento que Adriano, irmão da mulher, pegou uma faca e acertou um golpe diretamente no pescoço do cunhado.

Naquele momento, o acusado deixou o local na companhia de sua esposa e do seu filho. Equipes da Polícia Militar até fizeram diligências e rondas por outros bairros, mas não encontraram o suspeito que ficou foragido por três dias.