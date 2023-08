Assembleia aprova R$ 60 milhões à Cassems em 2ª discussão; veja como votaram os deputados

Com 18 votos favoráveis e 5 contrários, a alms (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovou nesta quinta-feira, 31, em segunda discussão, o Projeto de Lei 245/2023, do Poder Executivo Estadual. A proposta autoriza repasse de R$ 60 milhões à Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) para desafogo do plano de saúde, que alega déficit de milhões por conta pandemia.

Conforme o projeto, os R$ 60 milhões serão divididos em duas vezes, em 2023 e 2024, mas os valores, dia e mês do repasse não constam no proposta apresentada pelo Governo do Estado.

Com o repasse, a Cassems prometeu reduzir o valor de reajuste em R$ 10 reais para servidores do Estado e dependentes.

Confira os votos dos deputados:

Contra

Coronel David (PL)

João Henrique (PL)

Lidio Lopes (Patriotas)

Neno Razuk (PL)

Rafael Tavares (PRTB)

Favorável

Antônio Vaz (Republicanos)

Gleice Jane (PT)

Jamilson Name (PSDB)

João César Mattogrosso (PSDB)

Junior Mochi (MDB)

Lia Nogueira (PSDB)

Londres Machado (PP)

Lucas de Lima (PDT)

Mara Caseiro (PSDB)

Márcio Fernandes (MDB)

Paulo Correia (PSDB)

Pedro Kemp (PT)

Pedrossian Neto (PSD)

Renato Câmara (MDB)

Rinaldo Modesto (Podemos)

Roberto Hashioka (União Brasil)

Zeca do PT (PT)

Zé Teixeira (PSDB)