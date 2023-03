Com os Deputados Zeca do PT e Amarildo Cruz no hospital, ALEMS foi encerrada a sessão nesta quinta-feira (16) por falta de quórum. Apenas dois deputados estiveram presentes; o Presidente da “Casa”, Gerson Claro (PP) e o 2º secretário, Pedro Kemp (PT), que lamentou o agravamento do estado de saúde de Amarildo Cruz (PT).

Quórum é o número mínimo de deputados que precisam estar presentes para que uma sessão seja realizada. Conforme o regimento interno da Alems, o mínimo necessário é de 16 parlamentares. Dos 24 deputados da Casa Legislativa, dois estão com problemas de saúde em hospitais. O caso mais grave é de Amarildo Cruz (PT), que está internado no Proncor aguardando liberação para o Hospital de São Paulo. O estado do parlamentar é estável e ele está sendo medicado com antibióticos. O deputado sofreu um episódio de miocardite, uma infecção no coração, e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, sendo animado e submetido a diálise.

A sessão de hoje previa a discussão de duas propostas: Uma delas trata sobre o combate da violência contra crianças e adolescentes e o outro reconhece estado de calamidade pública no município de Naviraí.