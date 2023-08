Assembleia inicia reuniões com TJMS para concluir projeto de revisão de taxas cartorárias

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), informou, na manhã desta terça-feira (1), que se reunirá com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para definição de projeto de revisão de taxas cartorárias.

Segundo o deputado, as reuniões acontecerão neste mês de agosto para que o projeto seja encaminhado o mais rápido possível à Assembleia, para ser votado já neste semestre.

Mato Grosso do Sul tem uma das taxas cartorárias mais cara do País e o projeto de revisão já foi barrado no TJMS por várias vezes.

O último projeto, votado em 2021, teve voto contrário de 12 dos 15 desembargadores e não foi enviado à Assembleia.

O setor produtivo cobra uma redução de pelo menos 30% das taxas cartorárias. O percentual corresponde exatamente a arrecadação que é dividida entre poderes no Estado. Do total arrecadado, 10% fica para o TJMS, 10% para o Ministério Público, 6% para Defensoria e 4% para Procuradoria-Geral do Estado.

