Assembleia Legislativa aprova moção de repúdio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro de autoria do deputado Rafael Tavares

Após ser recebido com honras militares no último dia 29 de maio causando revolta em toda população brasileira, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Estadual Rafael Tavares (PRTB), aprovou nesta terça-feira, 20, uma Moção de Repúdio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro após três semanas de tramitação.

No texto original elaborado pelo deputado, a moção era endereçada ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em razão do convite, recepção e celebração ao Ditador Nicolás Maduro da Venezuela. Entretanto, após pedido de vista do Deputado Pedro Kemp (PT), a Moção precisou passar por adequações por determinação do Presidente da Casa, Deputado Gerson Claro (PP).

O intuito da Mesa Diretora era suavizar o texto e não direcionar a Moção de Repúdio diretamente ao Presidente da República, evitando desgaste entre a Casa de Leis com o chefe do Executivo nacional.

Novos pedidos de vista

A sessão contou com novos pedidos de vista, dessa vez pelo deputado Pedro Kemp (PT), ao requerimento 02815/2023 que solicita informações ao governador Eduardo Riedel e ao Secretário de Estado de Educação, sobre o questionário apresentado às crianças de até 10 anos em escola do Mato Grosso do Sul, e ao requerimento 02832/2023 onde solicita que sejam tomadas as providências cabíveis à professora que realizou doutrinação ideológica em sala de aula, desvirtuando o tema em sala de aula, ambos de autoria do deputado Rafael Tavares (PRTB).

Conforme regimento interno da Casa de Leis, o deputado tem 24 horas para analisar os pedidos de vista, que devem voltar amanhã para a Ordem do Dia.

As sessões na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul acontecem todas às terças, quartas e quintas-feiras a partir das 09 horas.