Assembleia Legislativa reforça Campanha Ponto Final para o Feminicídio

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), confirmou nesta quarta-feira (12) o apoio e participação à Campanha “Ponto Final para o Feminicídio”, realizada pela coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça (TJMS). A campanha foi apresentada em reunião pela idealizadora do projeto, desembargadora Jaceguara Dantas e a secretária-adjunta de Governo, Ana Carolina Nardes.

O projeto “Ponto Final para o Feminicídio” visa combater a violência de gênero e erradicar o feminicídio, através de uma abordagem multidisciplinar e interinstitucional, ampliando a conscientização e na promoção de um Movimento solidário de responsabilidade social entre pessoas e organizações comprometidas em construir uma sociedade justa, igualitária e inclusiva.

“Reconhecemos a urgência e a gravidade dessa questão, e estamos unindo forças ao Judiciário e o Executivo para enfrentar essa realidade brutal. Nosso compromisso é trabalhar ativamente na criação de leis e políticas públicas que protejam as mulheres, e vamos colaborar integralmente com todas as iniciativas que visem acabar com a violência de gênero em nosso Estado”, destacou o deputado Gerson Claro.

Com previsão de lançamento no segundo semestre, a campanha terá participação institucional dos três poderes (Judiciário, Executivo e Legislativo) por meio do Tribunal de Justiça, Governo do Estado e Assembleia Legislativa.