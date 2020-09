Hoje (4), depois de receberem denúncias sobre um incêndio, Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizaram vistoria em uma propriedade rural, localizada no Assentamento 17 de Abril (Projeto de Assentamento Teijin), no município de Nova Andradina. No lote denunciado, os policiais observaram que a proprietária ateou fogo ilegalmente em leiras e coivaras de vegetação nativa oriundos de um desmatamento, para o qual foi verificado no momento da vistoria, que a infratora não possuía licença ambiental.

Os Policiais mediram a área desmatada ilegalmente que perfez 2,67 hectares de vegetação nativa e verificaram que o incêndio fora realizado para limpeza do local para renovação da pastagem. O local desmatado já estava gradeado para o plantio da pastagem nova. A madeira armazenada, sendo 232 lascas das espécies Angico, Pau-terra e Barbatimão e três mourões da espécie Pau-terra, foi apreendida. As atividades foram interditadas.

A proprietária do lote, de 48 anos, residente no assentamento, foi autuada e multada administrativamente em R$ 9.000,00 pelas infrações de desmatamento e uso ilegal do fogo. Ela também responderá por crime ambiental, com pena prevista de três a seis meses de detenção. Também responderá pelo crime de exploração ilegal de madeira, com pena de seis meses a um ano de detenção.