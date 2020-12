Durante fiscalização ambiental na zona rural, no assentamento Santa Clara no município, Policiais Militares Ambientais de Bataguassu autuaram ontem (8) um assentado rural por desmatamento ilegal. O infrator realizou o desmatamento de uma área de 2,1 hectares de vegetação nativa de cerrado em seu lote, sem a devida licença ambiental.

A área desmatada recentemente foi caracterizada com uso de drone e a aferição realizada com uso de GPS. A madeira proveniente da supressão ilegal encontrava-se em leiras no local. A atividade foi paralisada.

O infrator (34), residente em Bataguassu, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 3.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção. O autuado também foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um Plano de Recuperação da área Degradada e Alterada (PRADA).