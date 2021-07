A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana autuou na terça-feira (27) um assentado por armazenamento e exploração ilegal de madeira no assentamento Indaiá III. No lote do infrator foi encontrado 1 m³ de madeira da espécie aroeira retirado de maneira ilegal. O assentado não possuía o Documento de Origem Florestal (DOF), que é o documento ambiental para o transporte e armazenamento de qualquer produto florestal e nem informou de onde a madeira fora explorada. A madeira foi apreendida. O proprietário do lote, residente em Aquidauana, foi autuado administrativamente e multado em R$ 300,00. Além de responder por crime ambiental.