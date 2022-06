Lideranças do Assentamento Rural ‘Margarida Alves’, localizado em Rio Brilhante, pediram, durante encontro com o deputado Barbosinha, na noite da última segunda-feira (6), a intervenção do parlamentar sul-mato-grossense junto às autoridades do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e ao Incra, no sentido de viabilizarem a regularização fundiária do imóvel.

Ocupantes da área declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, desde novembro de 1999, com a desapropriação de 3.400 hectares de terra que pertenciam à fazenda ‘Beco do Sossego’, em Rio Brilhante, liderados pelo presidente da associação criada no Assentamento, Geli Silveira, dizem que o processo de titulação, objeto da Matrícula 240, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante, já se arrasta por quase 23 anos.

O decreto de desapropriação foi assinado pelo então vice-presidente da República, Marco Maciel, no exercício do mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, como lembrou o dirigente do Assentamento que dá nome à ex-proprietária da fazenda. Daí o pedido para que Barbosinha intervenha no sentido de dar celeridade a esses procedimentos.

O deputado, que estava acompanhado do gerente regional da Sanesul, Madson Valente, se comprometeu em verificar a situação legal junto ao Incra e intermediar junto à equipe do Governo Federal, por meio das articulações que mantém com a deputada Tereza Cristina, que até abril deste ano era a ministra da Agricultura do presidente Bolsonaro, para agilizar a questão.

“Podem contar com os meus esforços, vamos levar esse problema para Brasília e cobrar a agilidade e uma solução definitiva para que em breve possamos retornar aqui e promover a entrega dos títulos de reforma agrária a cada um dos ocupantes dessas terras”, disse Barbosinha aos participantes do encontro, realizado no salão da igreja do Assentamento, cedido pelo professor Valdomiro Rodrigues.