Assessora de Anielle Franco é demitida dois dias após ofensas racistas a paulistas e são-paulinos

Nesta terça-feira (26), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, exonerou a assessora Marcelle Decothé da Silva. A decisão ocorre após Marcelle ter usado uma rede social para ofender a torcida e o Estado de São Paulo.

– As manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR – comunicou o ministério.

Nos stories do Instagram, Marcelle fez uso da linguagem neutra para chamar a torcida de “descendente de europeu safade”.

– Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade… Pior de tudo de pauliste [sic] – escreveu ela, nas redes sociais, utilizando linguagem neutra.

A fala ocorreu logo após o time paulista vencer o Flamengo, para o qual Decothé torce. A assessora se manifestou neste domingo (24), mesmo dia em que acompanhou Anielle em viagem a São Paulo para a final da Copa do Brasil.

Segundo informou o presidente do São Paulo, Julio Casares, à CNN Brasil, Anielle entrou em contato com ele após o ocorrido e pediu desculpas pelas postagens de sua assessora e prometeu que medidas seriam tomadas.

Essa não foi a única polêmica envolvendo a presença de Anielle na final da Copa do Brasil. A ministra foi criticada por usar o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir até o Estádio Morumbi. Em resposta, ela justificou que a viagem tinha fins profissionais, pois lá, teria participado de reuniões sobre o fim do racismo no esporte.

Veja: