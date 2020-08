Com o objetivo de ampliar o conhecimento dos profissionais em relação aos pacientes oncológicos atendidos na Santa Casa de Campo Grande, o Núcleo de Educação Profissional (NEP) da Escola de Saúde, responsável pela Educação Permanente dos funcionários, capacitou a equipe de enfermagem da Unidade de Trauma com o apoio e condução das enfermeiras especialistas Cristiani Sarro e Vanessa Benante, que atuam no Serviço de Oncologia da instituição. As aulas on-line, com a utilização de tablets fornecidos pelo NEP, foram realizadas nos três períodos do dia para que pudessem integrar todo o grupo de profissionais. Com o tema “Assistência ao Paciente Oncológico”, foi possível garantir a dinâmica do processo educativo também com uma roda de conversa – período destinado à discussão e retirada de dúvidas – alcançando um resultado positivo de adesão e participação.

Quando se refere ao paciente oncológico, uma das modalidades de tratamento é a quimioterapia, que tem como função principal eliminar as células malignas que formam o tumor. O tratamento quimioterápico atua de forma sistêmica, na qual os medicamentos agem nas células do paciente. O conhecimento das reações ocasionadas por este e/ou demais tratamentos é necessário para que haja melhor aproveitamento das técnicas e, assim, prestar assistência adequada a esses pacientes, além de, em muitos casos, prevenir possíveis complicações decorrentes.

Vanessa Benante, umas das enfermeiras que conduziram o treinamento, destacou que com a capacitação foi possível assegurar a saúde dos profissionais por meio de protocolos de biossegurança àqueles que entram em contato com medicamentos quimioterápicos, seja por extravasamento e/ou com contato com fluidos corporais de pacientes. “A proposta para os profissionais do setor foram ações que puderam contribuir na qualidade da assistência prestada aos pacientes em tratamento quimioterápico. Com orientações específicas em relação a administração, retirada e descarte correto dos quimioterápicos, possíveis efeitos infusionais, manejo em caso de extravasamento e derramamento para garantia da continuidade do cuidado dispensado aos pacientes”, comentou.

A iniciativa da ação foi do supervisor de enfermagem, Enf. Leandro Dias, devido ao perfil dos pacientes que estão sendo transferidos à Unidade do Trauma para continuidade do tratamento, neste momento em que a Santa Casa está atuando como retaguarda dos atendimentos NÃO COVID para pacientes vindos de outros hospitais. Os interessados em capacitar os funcionários poderão entrar em contato com o Núcleo de Educação Profissional (NEP) da Escola de Saúde Santa Casa no ramal: 4489 ou 4341 – falar com Enfª. Kátila Melo, Enfª. Emanuela Areco ou Enfª. Cristiane Osório.