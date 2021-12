A Secretaria Municipal de Assistência Social de Mundo Novo apresentou um crescimento de investimento na área. O ‘raio x’ de 2021 mostra uma queda de mais de 50% da parceria federal e uma pequena queda da parceria estadual. Já o investimento próprio do município teve um aumento de quase R$ 800 mil em comparação ao ano anterior.

Mundo Novo deve ultrapassar os R$ 4 milhões de recursos, sendo pouco mais de R$ 400 mil do governo federal, cerca de R$ 300 mil do governo estadual e mais de R$ 3,5 milhões de recursos próprios. Dentre os valores, estão quase R$ 200 mil para cestas básicas (1.500), alimentos proteicos, kit higiene e limpeza (covid-19), e máscaras descartáveis (7.500). Os termos de colaboração chegam aos R$ 350 mil, sendo R$ 244 mil da prefeitura.

Vários órgãos receberam computadores, ar condicionado, impressoras e ventiladores. Em janeiro próximo, haverá uma Audiência Pública para prestação de contas de 2021. A informação é do gestor financeiro da secretaria, Ronaldo Lima.

VÁRIOS ÓRGÃOS E MILHARES DE ATENDIMENTOS

A secretária municipal de Assistência Social, Eliane Rocha, explicou que dentro do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) há a proteção social básica (coordenadora Sônia de Souza) e a especial (coordenadora Solideia Camargo) – esta última dividida em média e alta complexidade.

Dentre vários órgãos, como a Casa do Acolhimento (coordenador Leila Peres), a secretaria atende milhares de pessoas. A secretaria também destaca a parceria dos conselhos (Tutelar, CMDCA, CMI, CMAS, da Mulher). Confira:

Centro de Qualificação – Coordenador Rafael Eduardo De Medeiros

• 29 cursos ofertados;

• 181 pessoas alcançadas;

• 684 currículos recebidos;

• 110 vagas de emprego preenchidas.

Conviver Daudt Conceição – Coordenadora Caira Delfino

• 256 cadastrados; bailes virtuais e presenciais (2º semestre);

• Ginástica (86 pessoas);

• Palestras e acompanhamento com psicólogos;

• Bingo (80);

• Oficina de Dança (baile), para 230;

• Ciranda Pantaneira (36);

• Coral (28 pessoas);

• Datas especiais: Dia da Mulher; Páscoa; Festa Junina; Dia Das Mães e Dia dos Pais; Semana do Idoso, Outubro Rosa e Novembro Azul; Oficina de Encerramento.

Habitação – Coordenadora Sônia de Souza

• Transferência – 22;

• Reintegração – 04;

• Atendimento Financeiro/contrato – 45;

• Quitação normal – 35;

• Conjunto Valério de Medeiros (90 casas a entregar) – 123 famílias documentadas;

• Regularização Fundiária – apuração de 202 casas;

• Escritura a entregar (mais próximos) – 79;

• Média de boletos mensais emitidos – 319;

• Inscrição (fora atualizações) – 1.082;

• Regularização IPTU – 150.

CREAS – Coordenadora Andréia Medeiros

• Atendimentos – 669;

• Crianças e adolescentes – 119;

• Mulheres vítimas – 23;

• Idosos com deficiência – 88;

• Abordagem de rua – 48;

• Encaminhamentos rede sócio assistencial – 28;

• Visitas – 468;

• Campanhas – 12;

• Conurbações (atendimento de outras cidades) – 85;

• Auxilio funeral covid-19 – 06;

• Auxílio kit protéico – 04;

• Atendimento covid-19 – 78;

• Trabalho grupo Paefi – 14;

• Medidas Socioeducativas – 22;

• Liberdade Assistida – 12;

• Plantões – 24;

• Ofícios respondidos – 375;

• Passagens – 234.

CRAS Universitário – Coordenadora Rose Cavalheri

• Pessoas atendidas – 937;

• Benefícios eventuais – 782 (Alimentação/Água e Luz/Leite/Documentos/Funeral/Lonas/cobertores/maternidade);

• Benefícios BPC e Loas – 120;

• Encaminhamentos – 30 (Saúde/Conselho/Cras);

• Reuniões – 05 (Cegonha/Agosto Lilás/Paif/Novembro Azul)

Obs. Devido a pandemia, as reuniões começaram apenas em agosto.

CRAS São Jorge – Coordenadora Paula Foresti Kaus

• Pessoas atendidas PAIF – 1.210;

• Benefícios eventuais – 542 (Alimentação/Água e Luz/Leite/Documentos/Funeral/Lonas/cobertores/maternidade / construção, aluguel e hospedagem);

• Visitas – 270;

• Encaminhamentos – 148 (Saúde/Conselho/Cras);

• Reuniões PAIF – 06;

• Grupo SCFV (Idosos) – 180;

• Grupo SCFV (Crianças e adolescentes) –80;

• Carteirinha Passe Livre – 82 (estadual) e 75 (federal).

CAD ÚNICO – COORDENADORA MARTA ROSA

• Famílias cadastradas – 4.595;

• Famílias beneficiadas Auxílio Brasil – 1.215 (3.641 pessoas)

• Auxílio Emergencial – 14;

• Atualização cadastral – 1.137;

• Cadastro novo – 409;

• Busca de informações – 72;

• Busca de NIS – 520;

• Visita Domiciliar – 32;

• Declaração Especial – 04;

• Inclusão – 136;

• Exclusão – 05;

• Gestão de benefício – 18;

• ID Jovem – 06;

• Transferência – 233;

• Passe Livre Federal – 161.