A Secretaria de Assistência Social de Bonito recebeu nesta quarta-feira (1) um veículo Fiat Cronos, adquiridos com recursos do Programa Criança Feliz, com contrapartida do Município e um ônibus Volare W9, ano 2015, totalmente reformado, para atender principalmente os idosos do Programa Conviver.

A reforma do ônibus incluiu desde troca de ar condicionado, revisão mecânica com freios e motor e custou ao município R$ 120.280,21. “Quando assumimos esse ônibus estava largado na garagem, completamente destruído, então eu pedi para iniciarem a reforma e hoje estamos entregando ele, praticamente novo, por assim dizer, para atender os nossos idosos, levar vocês para os passeios, para os bailes, que inclusive já teremos amanhã”, disso o prefeito Josmail Rodrigues.

Já o carro, custou R$ 89 mil, sendo R$ 79.316 de recursos do Programa Criança Feliz e R$ 9.683 do município.

A entrega foi realizada na sede do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, vereadores, secretários, idosos e famílias assistidas pela SAS, bem como servidores do município.