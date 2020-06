A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou um assistente virtual que ajuda quem quer parar de fumar. No assistente virtual (chatbot) o usuário conversa com o ‘Dr. Cardiol’ que responde as dúvidas de quem pretende deixar o vício como se fosse estivesse conversando com um profissional. O sistema já existia, mas foi adaptado pela coordenadora de ações relativas ao tabagismo da SBC, Jaqueline Scholz, que decidiu deixar a plataforma mais interativa.

“Essa inteligência artificial utiliza o meu conhecimento adquirido ao longo de muitos anos no tratamento de fumantes, e espero que possa ajudar as pessoas nesse momento em que o isolamento é necessário. Por ele, as pessoas encontram suporte para que possam largar do vício no local onde estiverem”, afirma a coordenadora.

A ferramenta oferece técnicas para cada estágio do fumante e está preparado até mesmo para perguntas mais específicas e pessoais. O sistema inclui por exemplo, questionamentos de como contar com o apoio da familiar durante essa fase e até mesmo dicas para ex-fumantes que tiveram recaídas. “A SBC está dando os instrumentos para as pessoas possam sair dessa condição de risco, não só pela covid, mas pela saúde como um todo. O cigarro abrevia a vida, está relacionado a inúmeras doenças. O melhor que o fumante pode fazer por sua saúde é deixar de fumar”, aponta a cardiologista.

O App da SBC está disponível para IOs e Android.