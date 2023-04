Assistentes educacionais inclusivos convocados pela Semed passam por orientação para posse

Os assistentes educacionais inclusivos aprovados no processo seletivo realizado pela Prefeitura de Campo Grande participaram nesta semana de uma reunião para orientação a respeito da documentação para tomar posse no cargo. Os 113 convocados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciam os trabalhos nas escolas na primeira semana do mês de maio.

De acordo com a secretária-adjunta de Educação, Juliana Ribeiro, todos os 113 convocados são formados em Pedagogia e a maioria tem pós-graduação em Educação Especial. “São profissionais valorosos que fazem diferença no dia a dia da comunidade escolar”, ressaltou.

A chefe da Divisão da Educação Especial, Vera Lúcia Gomes, disse que os profissionais são aguardados com entusiasmo pela comunidade escolar. “Quem entra na educação especial é de suma importância tanto para a Semed quanto para a escola e principalmente para as crianças. O trabalho que esses profissionais desempenham é fundamental”.

Luciane Gonzalez Pavão, que há oito anos trabalha na Emei Felipe Safadi Alves Nogueira como assistente, foi uma das convocadas pelo processo seletivo e se diz animada para esse novo desafio. “Agora, fui aprovada no processo seletivo e vou atuar como assistente de educação inclusiva. Gosto do trabalho feito com os alunos especiais e fico feliz com essa orientação, porque assim, a gente não erra na hora de trazer o documento”.

Silvane dos Santos Martins é pedagoga com pós-graduação em educação especial. “A orientação que a Semed está nos dando é válida para não atrasar o processo de contratação”.

Já Iara Dias considera que a orientação ajuda a sanar as dúvidas sobre os documentos necessários para a convocação. “Eles instruem a gente da maneira correta e indicam os caminhos para que o processo ocorra da maneira mais ágil possível”.