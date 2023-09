Associação de Juízes entrará com ação contra decisão de Toffoli que anulou provas da Lava Jato

A Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) informou que “tomará as providências necessárias” junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) para “preservar as prerrogativas da magistratura federal e de seus associados eventualmente atingidos” pela decisão do ministro Dias Toffoli.

Nesta 4ª feira, 6/9, o magistrado anulou as provas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht (atual Novonor), que foram usadas em acusações e condenações resultantes da operação Lava Jato. Na decisão, afirmou que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi uma “armação” e “um dos maiores erros judiciários da história do país”.

