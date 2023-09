Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiros Militares emite nota de repúdio contra Pedro Kemp e movimento de extrema esquerda

A ASPRA-MS (Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Mato Grosso do Sul) divulgou nota de repúdio contra o deputado estadual Pedro Kemp (PT) e o movimento de extrema esquerda Grito dos Excluídos.

Na quinta-feira, 7 de Setembro, Kemp e o movimento extremista tentaram furar a barreira de segurança do desfile cívico-militar, o que acabou gerando uma confusão com a Polícia no Militar.

Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver integrantes do movimento pedindo o fim da polícia militar e o deputado petista visivelmente alterado.

Conforme nota, o ato desrespeitoso do deputado é incompatível com a dignidade e decoro parlamentar.

“O senhor Deputado Pedro Kemp violou uma barreira de contenção, barreira está que não estava lá por acaso, tinha por finalidade garantir a segurança das autoridades presentes no Palanque, das instituições que estavam desfilando e para a segurança do povo e da sociedade que estava ali prestigiando o evento alusivo ao 7 de setembro”, escreveu a Associação.

“É possível visualizar em centenas de vídeos publicados nas redes sociais e veículos de comunicação que o deputado, mesmo após receber as orientações para aguardar o encerramento do desfile e assim a respectiva liberação da via, não quis respeitar as orientações, forçou a retirada da barreira, gerando o caos e a confusão”, diz a nota.

Confira a nota de repúdio:

Veja a nota de repúdio na íntegra