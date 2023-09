Associação do Vivendas do Parque comemora aniversário com grande festa para moradores da região

Desenvolvendo há 31 anos um trabalho multidisciplinar de excelência, a Associação de Moradores do Vivendas do Parque (AMVP) completa neste dia 10 de setembro mais um aniversário. Para celebrar a data, a diretoria da instituição convida a população para uma grande festa neste sábado (9), com participação da prefeita Adriane Lopes.

No ano passado, a comemoração reuniu aproximadamente 200 crianças e 30 bolos doados pelas famílias da região. Para este ano, a expectativa do presidente Paulo Alves Lunguinho é de adicionar mais um a esta conta com a ajuda da comunidade, além de arrecadar refrigerantes e copos descartáveis.

O evento começa terá início às 13h, com o projeto brincalhão da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e atividades recreativas com professores de Educação Física. Às 15h, os presentes serão reunidos para cortar e distribuir os bolos e cantar parabéns. E, por fim, às 17h, a festa se encerra com uma aulão de dança com o professor João Marcos.

A chefe do Executivo Municipal, Adriane Lopes (Progressistas), será presença garantida junto do vereador Beto Avelar (PSD). Eles farão a entrega do documento de posse da área em que a sede da AMVP se encontra.

O endereço da festividade é na Avenida José Vicente Pereira Neto, n.º 345, no Bairro Vivendas do Parque. Além das contribuições com as guloseimas, quem quiser pode contribuir também via Pix pela chave: lunguinhocg@gmail.com

Sobre a Associação de Moradores do Vivendas do Parque

A AMVP oferece inúmeras atividades gratuitas para os moradores, em especial crianças, além de realizar atividades culturais e feiras gastronômicas. A agenda conta com aulas de capoeira com o professor Jadson toda segunda-feira, às 19h. Na terça, é a vez do futebol, a partir das 14h45. Quarta-feira é o dia em que a população pode agendar consultas com a dra. Eliane para sessões de terapia a partir das 7h (mediante agendamento); também é realizada a feira do empreendedor, às 17h. Para quem gosta de dançar, as aulas de funcional/ritmos com zumba estão disponíveis toda terça e quinta, às 18h. Na sexta-feira, é disponibilizado atendimento psicológico às 14h, com a dra. Jussara. E encerrando as atividades no fim de semana, são ofertadas aulas de inglês e reforço escolar no sábado de manhã, às 8h30.