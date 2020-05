Campo Grande – Assinada pelo presidente Pedro Caravina (foto acima), com aval de outras dezenas de instituições representativas, entre as quais a Confederação Nacional dos Municípios e MMM (Movimento Mulheres Municipalistas), a Assomasul lançou nesta quarta-feira (27) Carta Aberta ao Congresso Nacional e à Nação’ em favor da não realização das eleições municipais deste ano no país. Da Carta consta que é categórica a impossibilidade de honrar diversos compromissos por conta de riscos à saúde e o comprometimento das finanças municipais com o avanço da pandemia.

Também, é justificada que na prática, prefeitos e prefeitas de todo o País defendem a prorrogação dos atuais mandatos e realização de eleições gerais em 2022, coincidindo com a disputa presidencial , governos estaduais e por cargos no Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.

Diz trechos da Carta: Dirigem-se ao Congresso Nacional e à Nação Brasileira para requerer, em nome da democracia e do Estado de Direito que precisa ser preservado, bem como, do direito à vida, a não realização das eleições municipais no corrente ano e que em decorrência disso seja considerada a posição histórica do Movimento Municipalista Brasileiro no sentido da unificação dos mandatos com a realização de uma eleição geral em 2022′.