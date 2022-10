Uma ideia que surgiu na escola foi o incentivo para que jovens formassem uma Associação com a finalidade de reduzir as dificuldades enfrentadas por doadores e organizações não-governamentais, além de integrar ações de projetos sociais que buscam divulgação e captação de patrocínio para realização das atividades solidárias. A Associação Eleos é uma iniciativa de Campo Grande que realiza no dia 27 de outubro, às 14h30, na Câmara Municipal, o lançamento do site que será o elo entre doadores e entidades ou organizadores de projetos.

“O site é um meio simples, rápido, seguro e eficaz. Por ele é possível conhecer projetos ou ações de entidades com cunho social e ajudar a financiar essas iniciativas. Tudo é digital. O dinheiro vai diretamente para a atividade, sem que haja demora porque ajudar não pode ser complicado”, explica Thor Avelar, presidente da Associação Eleos.

Para colaborar com o financiamento dos projetos solidários, a plataforma permite duas formas de apoio. A primeira diretamente para o projeto selecionado, com os recursos patrocinando a iniciativa e descontando apenas a taxa bancária.

A segunda forma é com a doação mensal. Nesta modalidade, 90% dos recursos doados são divididos entre todos os projetos abraçados pela Eleos. Apenas 10% ficam sob responsabilidade da Associação para manutenção da plataforma e das ferramentas de segurança para operações financeiras.

A Associação Eleos, nome da mitologia grega que personifica honestidade, bondade e caridade, tem apenas um ano e dois meses de fundação. O grupo formado por oito jovens busca agora novos parceiros e associados com a finalidade de dar visibilidade aos projetos e mobilizar doadores para atender às demandas da sociedade. “Nossa finalidade é integrar e potencializar as ações de responsabilidade social e relevância para Campo Grande, além de despertar a solidariedade das pessoas mostrando que existem ótimos projetos e que sempre vale a pena ajudar, de qualquer maneira, inclusive de forma digital”, destaca Thor Avelar.

Para fazer parte dessa ideia, você pode entrar em contato pelo e-mail eleos.ajuda@gmail.com , whatsapp 98409-0000 e pelo @eleos.ajuda no Instagram.