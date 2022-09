O presidente da Associação Juliano Varela, Wilson José de Almeida, publicou nas redes sociais da entidade, agradecimento e parabéns ao vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, pela destinação de emendas do Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS). Wilson José destacou que os recursos foram usados para a compra do material utilizado no ABACADA, que é o método oferecido na educação infantil e ensino fundamental com proposta pedagógica adaptada e acompanhamento da equipe multidisciplinar, atendendo todas as necessidades dos alunos especiais.

“Desde a criação da Lei Municipal n° 5.401/14 que instituiu o FMIS já destinei mais de 1 milhão a 89 entidades ligadas aos setores social e da saúde. Entre essas, a Associação Juliano Varela, que atende há 27 anos pessoas com Síndrome de Down. Promovendo programas para o pleno desenvolvimento de pessoas especiais, com Down, espectro autista, microcefalia e outras deficiências intelectuais. Fico feliz e orgulhoso em contribuir com instituições tão importantes para o Terceiro Setor, que atendem gratuitamente pessoas e especiais e fazem muitas vezes o que o Poder Público não consegue fazer”, afirmou Carlão.

A professora Claudia Mara, idealizadora do método ABACADA, explica na postagem que na metodologia existe um caminho para o estudante associar a sílaba a imagem, e posteriormente uma sílaba à outra, simplificando o número de combinações silábicas, na junção entre vogal e consoante por isso trabalhamos uma vogal de cada vez, iniciando com a vogal A, O, U, I, E. O apoio visual é deslocado para a consoante com um apoio único na vogal. A apresentação da sílaba está no primeiro momento, associada com uma imagem que corresponde ao som da sílaba, os sinalizadores do ABACADA”, explicou Cláudia Mara.

“Agradeço a Deus pela existência de tantas pessoas especiais que nos ajudam a realizar o nosso trabalho de atendimento a pessoas com autismo, síndrome de down e microcefalia, sem cobrar nada de nenhuma família. Temos a honra de termos na Associação um amigo como o vereador Carlão, sensível à causa das pessoas com deficiência. O vereador Carlão todos os anos nos ajuda a melhorar o serviço que prestamos. Em 2016 com suas emendas reformamos a quadra poliesportiva, em 2017 com suas emendas adquirimos uma câmara fria para armazenarmos melhor os alimentos oferecidos. 2019 com suas emendas compramos mais um freezer e mesas para o refeitório, para os alunos menores. E para adquirirmos Abacadá apostilas para o aprendizado das nossas crianças. Obrigada vereador Carlão!”, disse Malu Fernandes, ex-presidente e uma das fundadoras da Associação, atualmente afastada do cargo para disputa eleitoral.