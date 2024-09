Associação PCD de Chapadão do Sul é Declarada de Utilidade Pública

Na manhã desta quinta-feira, 5 de setembro, o Projeto de Lei nº 166/2024, do deputado estadual Junior Mochi (MDB), foi aprovado, declarando a Associação das Pessoas com Deficiência (PCD) de Chapadão do Sul como de Utilidade Pública Estadual. Fundada em 2021, a associação tem sido fundamental na promoção da inclusão social e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Com o novo status, a entidade poderá acessar recursos governamentais e obter isenções fiscais, ampliando seu impacto positivo no município.

“É uma grande satisfação ter participado diretamente desta iniciativa. O reconhecimento da Associação PCD como de Utilidade Pública é mais que merecido, pois reflete o comprometimento e o trabalho incansável da entidade em promover acessibilidade, inclusão e qualidade de vida. Esta aprovação é um justo reconhecimento ao trabalho transformador realizado em Chapadão do Sul”, afirmou o parlamentar.

O reconhecimento oficial é um passo importante para fortalecer a atuação da associação e continuar sua missão de promover equidade e justiça social.

ASSOCIAÇÃO PCD

A Associação das Pessoas com Deficiência (PCD) de Chapadão do Sul, como entidade sem fins lucrativos e de natureza assistencial, tem se dedicado a apoiar, representar e defender os direitos das pessoas com deficiência no município. Sua atuação inclui a promoção da inclusão social, a luta por acessibilidade e a melhoria da qualidade de vida de seus membros, o que tem contribuído significativamente para a integração social e a autonomia das pessoas com deficiência.