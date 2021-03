Com agenda na Associação Juliano Varela, que atende pessoas com Síndrome de Down, Espectro Autista e Microcefalia, e na Associação de Moradores do Bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo II, que tem um serviço de referência com idosos, o vereador Clodoilson Pires (Podemos) conheceu, na quarta-feira (10), o trabalho desenvolvido por essas instituições.

“São entidades de referência na nossa Capital e que atendem a população de forma exemplar. É até uma inspiração, pessoal e profissional, conhecer essas ações mais de perto. Parabenizo todos pelo trabalho brilhante”, disse o parlamentar.

Associação Juliano Varela

Criada em 28 de janeiro de 1994, com o objetivo de promover programas para o pleno desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down, Espectro Autista e Microcefalia por meio de atendimento médico, ações de inclusão social e educacionais, a Associação Juliano Varela é uma instituição sem fins lucrativos.

“É importante o vereador vir visitar a associação para conhecer e ver a realidade. Até mesmo para você destinar uma verba para uma instituição, você precisa conhecer a realidade dela, até para melhorar as políticas públicas, dessa instituição. A visita do vereador é necessária nas instituições nesse sentido, não só por recurso, não vou ser demagoga de dizer que não precisamos, é importante, mas existem coisas mais importantes, que são as políticas públicas, as leis que estão aí, e que precisam ser colocadas em prática, e os vereadores precisam conhecer as reais necessidades das instituições”, destacou a gerente da entidade, Alessandra da Silva Hartmann.

Associação de Moradores do Bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo II

Na Associação de Moradores do Arnaldo Estevão de Figueiredo II o vereador foi recebido pela presidente, Maria Conceição, onde pode conhecer de perto a estrutura do local e o trabalho desenvolvido.

O trabalho com idosos é um dos mais atuantes na associação que também conta com uma boa estrutura instalada para os frequentadores. Além disso a área externa é comtemplada com academia ao ar livre.

Gabinete aberto

