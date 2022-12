A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) distribuiu hoje uma “nota de apoio” à escolha do prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, para ocupar a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), na gestão de Eduardo Riedel que inicia em janeiro de 2023.

Na nota, o presidente da entidade, prefeito Valdir Couto Junior, destaca que a entidade “declara apoio e parabeniza” Riedel pela escolha, frisando que o prefeito de Ponta Porã “sempre defendeu o municipalismo, os direitos e as prerrogativas municipais, além de ter governado de maneira absolutamente democrática e transparente”.

A presidência da entidade destaca a gestão municipalista do Estado e afirma que “a presença de prefeitos no próximo Governo eleito demonstra a confiança e a continuidade com as pautas municipais de Mato Grosso do Sul”.

Depois de receber os cumprimentos de muitos colegas no grupo de prefeitos, Hélio Peluffo disse que “minhas primeiras palavras logo depois que o governador eleito Eduardo Riedel anunciou o meu nome, foi reforçar a importância e o nosso compromisso com o municipalismo, que deu certo, levou desenvolvimento e consagrou a nossa vitória”.

Hélio considerou a sua escolha “ uma homenagem a todos os prefeitos e que vou trabalhar para levar obras a todas as cidades. Preciso e conto com o apoio e a parceria de todos. Tamo juntos, pelos municípios e por Mato Grosso do Sul! Que Deus nos ajude”.

Palavras de Riedel

Ao apresentar Hélio Peluffo como o escolhido para a Seilog, o governador eleito disse que “o Hélio há seis anos praticamente como prefeito de Ponta Porã, fez uma belíssima gestão no município, é um dos prefeitos mais bem avaliados do Estado, por todos os indicadores alcançados, na esfera pública, nas políticas públicas que Ponta Porã teve”.

Ele ressaltou que o Hélio tem uma formação, também na área, de infraestrutura, de obras conhece muito bem em todos os sistemas”, tendo sido convidado para assumir a Seilog, Secretaria que além de infraestrutura, abarca a parte de habitação, a Sanesul, todas as obras civis do Estado, mas principalmente os eixos de infraestrutura e, por isso, logística.

São áreas estratégicas para o estado, incluindo as ferrovias, portos, as novas estradas. O Hélio vai estar assumindo essa responsabilidade atendendo um convite que a gente fez. Ele vai abrir mão da Prefeitura de Ponta Porã nesse momento, vai deixar a administração para o vice-prefeito assumir esses últimos dois anos. E eu quero agradecer ao Hélio a disponibilidade e o desprendimento, assumindo essa responsabilidade dentro do Estado de Mato Grosso do Sul para ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento”.