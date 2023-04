Assume interinamente a Presidência do TRE-MS; o Desembargador Paschoal Carmello

O Desembargador Paschoal Carmello Leandro assumiu interinamente a presidência do TRE-MS após o então presidente, Julizar Barbosa Trindade, ter sua aposentadoria concedida. A ssessoria de imprensa do órgão confirmou nesta segunda-feira (24) a informação.

Paschoal assume presidência do TRE-MS até que o Tribunal de Justiça indique o novo efetivo. O TRE-MS tem dois membros substitutos, sendo os desembargadores Carlos Eduardo Contar e Sideni Soncini Pimentel que tomaram posse no último mês de março.