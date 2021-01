O veículo Astra foi encontrado às margens da rodovia 164, próximo a Ponta Porã, com 641 kg de maconha, e os pneus estavam estourados, para-choques danificados, indicando que o condutor teria perdido controle e saído da pista.

E ainda conforme a PRF, o carro Astra estava com placas adulteradas, sendo as verdadeiras da cidade de Três Lagoas. O veículo foi encaminhado juntamente com as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Para a FRF, o traficante, ou o motorista, ao sofrer o acidente fugiu para evitar ser preso.