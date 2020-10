Os astronautas Chris Cassidy, da NAZA e os cosmonautas Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, da Agencia Espacial Russa Roscosmos após deixaram a Estação Internacional pousaram com segurança no Cazaquistão abordos do veículo russo Soyuz MS-16 na manhã de quinta-feira (21). Eles passaram seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional durante a missão da Expedição 63.