A NASA informou essa semana que a dieta dos astronautas da ISS ganhou um delicioso reforço. Segundo a Agência Americana, a missão de cultivo de vegetais da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) tem sido um sucesso e eles já estão tendo acesso a alguns alimentos frescos como mostardas e pak choi (conhecido como acelga chinesa no Brasil).

O projeto, conduzido por Michael Hopkins, comandante da Expedition 64, está realizando 4 experimentos científicos que visam analisar o ritmo de crescimento dos alimentos no espaço, em um ambiente de microgravidade. A pesquisa é um importante passo para desenvolver novas formas de cultivar alimentos em futuras viagens para a Lua, segundo a Agência Espacial dos EUA.

Para polinizar as verduras, Hopkins utilizou pincéis por sugestão de Matt Romeyn, cientista da NASA que estuda o comportamento de vegetais fora da Terra. O processo fez com que a acelga chinesa fosse cultivada em 64 dias, pouco mais do que os cerca de 50 dias que ela a espécie leva para ser cultivada por aqui. “Tudo o que aprendemos na estação e na Lua acabará por permitir fazer isso na rota para Marte algum dia”, explicou Romeyn.

O estudo prevê a testagem de mais alimentos na horta da ISS. Entre as espécies que serão enviadas para serem plantadas no espaço estão sementes de pimenta e tomate anão. A escolha dos vegetais que irão para o espaço é feita em parceria com escolas norte-americanas através do programa Growing Beyond Earth, “Crescendo fora da Terra”, em tradução direta.

“Essa variedade (de acelga chinesa) foi enviada especificamente porque os alunos a testaram e descobriram que funcionava muito bem”, argumentou Gioia Massa, bióloga da NASA. “Agora está sendo cultivado, comido e apreciado pelos astronautas. Isso não é algo que acontece com a maioria dos alunos. Eles estão moldando a pesquisa da NASA”, defendeu.