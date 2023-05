Atacante do Flamengo tem lesão confirmada e vira desfalque

Exames realizados nesta quinta-feira confirmaram uma lesão muscular no atacante Pedro, do Flamengo.

O artilheiro rubro-negro em 2023 já iniciou tratamento no Ninho do Urubu. Segundo o comunicado do Flamengo, a lesão foi no adutor direito.

O atleta Pedro realizou exames que constataram uma pequena lesão no adutor direito. Segue tratamento no CT. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 11, 2023

Assim, Jorge Sampaoli não contará com o camisa 9 diante do Bahia, no sábado (13), na sexta rodada do Brasileirão.

Pedro sentiu o incômodo na partida contra o Goiás, no Maracanã, logo após cobrar pênalti e marcar o primeiro gol da vitória por 2 a 0. O atacante foi substituído em seguida, por Bruno Henrique.

Além de Pedro, Filipe Luís, Varela, Matheuzinho e Gerson estão entregues ao departamento médico rubro-negro, em recuperação. Os que estão em estágio mais avançado de recuperação são os laterais.

Por outro lado, Jorge Sampaoli contará com o retorno de Gabigol na partida contra o Bahia. O camisa 10 cumpriu suspensão e não enfrentou o Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro.

A delegação embarca para Salvador nesta sexta-feira, após realizar atividade no Ninho do Urubu.