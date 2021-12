A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, informa que desde o dia 10 de dezembro de 2021 não é possível coletar dados para geração do Boletim Covid-19 devido ao ataque hacker ao site do Ministério da Saúde, pois o sistema integrado nacional está fora do ar. No entanto, o trabalho de coleta e realização de exames está ocorrendo normalmente, pois as unidades de saúde estão guardando os dados para serem lançados posteriormente, assim como o monitoramento dos pacientes. Vale lembrar que devido ao mesmo ataque, alguns sistemas da Unidades de Saúde podem apresentar lentidão e dificultar que alguns serviços (que dependem de sistemas online), sejam executados de forma ágil.