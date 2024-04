Atenção Corredor! Inscrições para a 3° edição da Corrida do Pantanal vão ser abertas no dia 11 de abril. Sistema Fiems e Sesi/MS promovem o evento em parceria com a TV Morena . A prova será disputada no dia 22 de setembro, em Campo Grande.

Este ano as inscrições serão liberadas em três lotes. A outra novidade é a mudança do percurso da corrida que é de 8 Km. No ano passado, a prova reuniu 20 mil participantes.