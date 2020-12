Quem insistir em quebrar o toque de recolher imposto em Mato Grosso do Sul, pode ser autuado pelo crime de desobediência, que prevê detenção de 15 dias a seis meses, além da multa. Quem explica é o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira. Segundo ele o primeiro objetivo é orientar. Os policiais militares foram orientados em relação às abordagens nas ruas.

Ainda de acordo com Videira, a autuação por desobediência gera consequências negativas para o cidadão. O toque de recolher foi imposto em Mato Grosso do Sul para evitar novas infecções de Covid-19. Com a medida em vigor até o dia 28 de dezembro, está proibida a circulação de pessoas entre 22h e 5h em todas as 79 cidades do Estado. Quem precisa trabalhar nesse horário está livre para descumprir o decreto, mas deve comprovar a situação. Casos de emergência médica ou urgência inadiável também serão tolerados.