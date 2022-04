A Rua Rui Barbosa passará por obras de remendos profundos a partir desta sexta-feira (29). Por conta disso, o trecho entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena ficará parcialmente interditado até a próxima segunda-feira (2).

Outras duas interdições acontecem nesta sexta-feira (29). A Rua Marechal Rondon, entre as ruas José Antônio e 13 de Junho, ficará totalmente fechada para obras de reperfilamento. A via deve ser liberada no mesmo dia.

A Rua 13 de Maio, entre as ruas Maracaju e Barão do Rio Branco, ficará parcialmente fechada. O trecho receberá obra de laço semafórico, em um cruzamento por vez. A via deve ser liberada no próximo domingo (1º).

Reviva Campo Grande

A requalificação da área central faz parte do Programa Reviva Campo Grande, que possui financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A segunda e última etapa dos trabalhos será entregue em agosto. Ao todo, a revitalização do microcentro engloba 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio. As ruas Dom Aquino, Marechal Rondon e Barão do Rio Branco terão uma área um pouco maior, até a Rua Joaquim Nabuco, no antigo Terminal Rodoviário.

Rui Barbosa

A Rua Rui Barbosa também faz parte do Programa Reviva Campo Grande e será o Corredor de Transporte mais moderno da cidade, com semaforização inteligente, estações de embarque e desembarque, wi-fi gratuito, videomonitoramento e iluminação em Led. Também estão sendo executados os serviços de drenagem, recapeamento, requalificação de calçadas, paisagismo e instalação de mobiliário urbano.

A revitalização da Rua Rui Barbosa compreende 7 km, que vão da Avenida Rachid Neder até a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O prazo de entrega também é em agosto.