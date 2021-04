A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações (Goi), lança a Campanha de Arrecadação de Alimentos não Perecíveis e Produtos de Higiene Pessoal. A ideia surgiu através dos próprios policiais que por atenderem todas as regiões da Capital observaram de perto as comunidades carentes e as necessidades da população aumentadas por causa da pandemia de Covid-19.

PONTOS DE COLETA

As doações podem ser entregues em três pontos de coleta, sendo um na Base do Goi, na rua Nove de Julho, n° 1455, atrás da 5° DP, no bairro Vila Piratininga, na Assessoria de Relações Institucionais e de Comunicação Social, no endereço rua Desembargador Leão Neto do Carmo, n° 1203, Parque dos Poderes e na Primeira Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, situada na rua Padre João Crippa, n° 1581, Centro.

Os policiais civis também se disponibilizam a buscar as doações. Basta os interessados em ajudar entrarem em contato pelos telefones: (67) 99108-6356 (investigador Fernandes – Goi), (67) 99208-5923 (investigador Natividade- Goi), (67) 98141-9718 (investigador Augusto – Goi), (67) 99240-7358 (investigadora Lucilene – Assecom) e (67) 99282-6263 (investigador Mazzoni- 1°DP).

Após a arrecadação, policiais do Goi irão entregar os alimentos e produtos de higiene para famílias de bairros carentes de Campo Grande. Também serão selecionadas pessoas para receberam as doações, que por causa da pandemia perderam seus empregos.