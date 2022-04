O novo calendário oficial de vacinação contra aftosa em Mato Grosso do Sul, publicado nesta semana no Diário Oficial do Estado, prevê a inversão das etapas. Portanto, os pecuaristas deverão vacinar todos os bovinos e bubalinos com até vinte e quatro meses de idade na primeira etapa (em maio) e, todo o rebanho bovino e bubalino, de mamando a caducando, na segunda etapa (em novembro).

O Diretor Presidente da Iagro, Daniel Ingold, explicou que a decisão atende determinação do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento e foi definida somente para os Estados que compõem o Bloco IV dentro do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa (PE-PNEFA).

Segundo ele essa inversão será benéfica para o Estado que vacinará todo o rebanho em novembro.

Além de Mato Grosso do Sul no bloco estão ainda os Estados da Bahia, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Juntos os dez Estados somam aproximadamente 61,3 milhões de bovinos e bubalinos de zero a 24 meses que deverão ser imunizados no mês de maio de 2022.

A portaria ainda determina ainda que os Estabelecimentos rurais com saldo de rebanho bovino e/ou bubalino (levando-se em consideração a região sanitária de localização) deverão seguir o calendário de vacinação contra a Febre Aftosa para cada região sanitária, que hoje são duas: Planalto e Pantanal.