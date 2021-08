O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (24), editais de notificação a 365 proprietários de veículos de Dourados e Campo Grande. O objetivo é dar ciência aos contribuintes de que os automóveis estão recolhidos nos pátios do órgão há mais de 30 dias e, caso não haja regularização, serão levados para leilão.

Conforme os dois editais, os responsáveis devem comparecer aos locais de recolhimento ou apreensão, para regularizar a documentação e efetuar o pagamento dos encargos, no prazo de 10 dias. O não comparecimento dos proprietários no prazo estabelecido nesta notificação implicará no leilão, seja venda para circulação, seja venda como sucata.

“Lembramos que após o leilão, na eventualidade do valor arrecadado ser insuficiente para a quitação dos débitos existentes no prontuário dos veículos, os responsáveis poderão ser cobrados judicialmente pelas importâncias remanescentes. Para maiores informações, favor comparecer na agência do Detran-MS do município relacionado abaixo, em que o veículo se encontra custodiado”, diz a notificação.

Veja a seguir a lista dos veículos com modelo, placa, chassi e nome do proprietário

Campo Grande

HONDA/CG 125 HRB1659 9C2JC1801JR120431 RUBILLAN LUCAS BALHOVERA DO PRADO

HONDA/CG 125 FAN HSR9904 9C2JC30706R933324 FRANCISCA MARTA C DE MENEZES

FIAT/UNO MILLE EP HRH3148 9BD146107T5755351 JOEL VILQUER LEITE ESTEVAO

HONDA/XRE 300 NPX5689 9C2ND0910AR006891 BV FINANCEIRA S.A.

HONDA/XRE 300 NPX5689 9C2ND0910AR006891 MARIA DO SOCORRO ELIAS DANTAS

GM/CELTA 4P LIFE AOL9962 9BGRZ48907G228784 BANCO DAYCOVAL S A

GM/CELTA 4P LIFE AOL9962 9BGRZ48907G228784 PAULO SERGIO DA SILVA

YAMAHA/YBR 125E HSB9950 9C6KE010020048657 EDINALDO FIDELIS DE SOUZA

HONDA/CB 250F TWISTER QAJ6131 9C2MC4400JR007612 BANCO HONDA S/A

HONDA/CB 250F TWISTER QAJ6131 9C2MC4400JR007612 LUIZ FERNANDO ALBINO

HONDA/CG 125 TITAN HRB8771 9C2JC2501SRS49811 ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS

HONDA/BIZ 125 ES HTB7354 9C2JA04208R008547 JEFERSON ALVES DE ALMEIDA

RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A PGL9E08 93YHSR2LAEJ930124 CLEIDE CARDOSO DE SOUSA

RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A PGL9E08 93YHSR2LAEJ930124 COOP C L AD ASSOCIADOS ARAGUAIA XINGU

VW/GOL 1000 BLI2226 9BWZZZ30ZRT102324 BANCO GENERAL MOTORS SA

VW/GOL 1000 BLI2226 9BWZZZ30ZRT102324 JACI APARECIDA DE JUSUS

YAMAHA/YBR 125ED HST8188 9C6KE042030011040 ANDERSON RICARDO RODRIGUES

HONDA/CG 125 TITAN HRQ6623 9C2JC250WWR157288 CNDP-CONSORCIO DPASCHOAL SC LTDA

HONDA/CG 125 TITAN HRQ6623 9C2JC250WWR157288 GISELE VIANA DE CASTRO

HONDA/CG 125 TITAN HRQ6623 9C2JC250WWR157288 SANDRA LOUBET IZIDRE

HONDA/FIT EX HSY1932 93HGD37808Z102662 BV FINANCEIRA SA CRED FIN E INV

HONDA/FIT EX HSY1932 93HGD37808Z102662 MARYLI DOS SANTOS

HONDA/CG 125 FAN KS NRT4572 9C2JC4110CR750085 TEREZINHA SAMPAIO RAMOS

HONDA/CG 150 TITAN KS HTK8149 9C2KC08108R146262 GISELE DA CONCEICAO

JTA/SUZUKI EN125 YES HTF1118 9CDNF41LJ8M245483 NEILA GONCALVES FERREIRA

YAMAHA/FACTOR YBR125 K NRR3647 9C6KE1520C0081777 BRUNO DA CRUZ DE OLIVEIRA

HONDA/CG 125 FAN KS HTU7795 9C2JC4110AR709591 ADILSO RAMAO NASCIMENTO

DAFRA/TVS APACHE RTR 150 NRT9801 95VGF4C2CDM001115 ANA GABRIELLE DA S.LIMA GUIMARAES

HONDA/CG 150 FAN ESI NRO6743 9C2KC1670CR419677 BANCO ITAUCARD SA

HONDA/CG 150 FAN ESI NRO6743 9C2KC1670CR419677 MARILZA PRISCILLA MERIDA BAIRROS

YAMAHA/FACTOR YBR125 K HTH5409 9C6KE122090039377 RODRIGO NOGUEIRA TINOCO

YAMAHA/XTZ 125XK NRO2821 9C6KE1070B0008336 HSBC FINANCE(BR)SA-B MULTIPLO

YAMAHA/XTZ 125XK NRO2821 9C6KE1070B0008336 JOSE DUARTE DE FREITAS

HONDA/BIZ 125 KS HSV8662 9C2JA04107R047280 NATIELLE ODORICO RANGEL

HONDA/CG 125 FAN HSU3297 9C2JC30707R085894 WELLITON PEREIRA DE SOUZA

HONDA/CG 150 TITAN KS EHC7014 9C2KC15109R025378 CINTIA PASSOS FRANCO MENDES

HONDA/CB 300R NRK4432 9C2NC4310BR024366 ERALDO AZOAGA ROMEIRO

HONDA/CG 150 TITAN ESD HSL8876 9C2KC08205R027140 JOAO CARLOS GOMES FAZAN

FIAT/SIENA ELX HRN8043 9BD178549Y2122330 CANOPUS ADM DE CONSORCIOS LTDA

FIAT/SIENA ELX HRN8043 9BD178549Y2122330 ROSELI CARVALHO

FORD/PAMPA GL HQY5480 9BFPXXLB3PGM43648 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

FIAT/UNO S 1.5 HQH0785 9BD146000N3908247 EDEVANILDO SILVA DE OLIVEIRA

FIAT/UNO S 1.5 HQH0785 9BD146000N3908247 FEDERAL CAR VEICULOS LTDA EPP

JTA/SUZUKI EN125 YES HTB2915 9CDNF41LJ8M119969 FRANCISCO DIAZ

HONDA/CG 150 TITAN ESD HTM0279 9C2KC1650BR515125 ARENE NARCISO DA COSTA JUNIOR

YAMAHA/FACTOR YBR125 K HTR7753 9C6KE1220A0118858 CLEBER VALFRIDO DE SENA

HONDA/CG 125 FAN HTB0367 9C2JC30708R111354 MANOEL CESAR PEREIRA

HONDA/CG 125 FAN ES HTH7896 9C2JC41209R093591 TAMIRES SOUZA LIMA

YAMAHA/FAZER YS250 HTL5457 9C6KG017080085555 ODAIR MEZA FERREIRA JUNIOR

HONDA/BIZ 125 ES HTU9747 9C2JC4220AR393694 ROSENILSON DA SILVA MENEZES

YAMAHA/YBR 125ED HSW3120 9C6KE026020004183 ARTEBELA GRAFICA E EDITORA LTDA

PEUGEOT/206 14 FELINE KAP0528 9362AKFW95B033822 EDILSON QUADROS LEITE

I/PEUGEOT 207HB XR NRJ6193 8AD2MKFWXBG044429 BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

I/PEUGEOT 207HB XR NRJ6193 8AD2MKFWXBG044429 CAROLINE CRISTINA DIAS FERREIRA

GM/CORSA WIND HRG0547 9BGSC08ZWVC636005 AMANDA CRISANTO DE SOUZA

VW/PARATI CL 1.6 MI HRO1621 9BWZZZ374WT140580 EZEQUIEL LORENCO DE LIMA

HONDA/CITY EX FLEX NRM6767 93HGM2640BZ204565 BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

HONDA/CITY EX FLEX NRM6767 93HGM2640BZ204565 NATHALLYE CAMILA DE SOUZA ARAUJO

R/ENCAR CARGA ABERTARCO1 S/PLACA 95MMSCA05CC000750

YAMAHA/YBR125 FACTOR E NRX0872 9C6KE1930E0001512 LUCIENE FIGUEIREDO DE LIMA

VW/PARATI CL HQV8118 9BWZZZ30ZLP213443 MARIA BEZERRA VIEIRA

VW/GOL SPECIAL AMQ4230 9BWCA05Y55T107713 IVONIR PIRES DE LIMA

FIAT/PALIO FIRE FLEX DUE4678 9BD17106G72810283 EVELLIN MARIA GODINHO ESCOBAR

YAMAHA/FACTOR YBR125 E HTR1345 9C6KE1210A0033625 CHRISTIAN BORGES BENTO

YAMAHA/FZ25 FAZER QAU3H32 9C6RG5010L0043578 ARGEU SOARES

YAMAHA/FZ25 FAZER QAU3H32 9C6RG5010L0043578 BCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

HONDA/CG 125 TITAN ES HSW7351 9C2JC30203R012711 HELAMA HEITOR SOUZA DE PAULA

YAMAHA/YBR 125K HSR3058 9C6KE092060050825 BV FINANCEIRA S A C F I

YAMAHA/YBR 125K HSR3058 9C6KE092060050825 RODRIGO MIGUEL PRATES PAVELECINI

HONDA/CG 125 FAN KS NRK9156 9C2JC4110BR781574 BANCO PANAMERICANO S/A

HONDA/CG 125 FAN KS NRK9156 9C2JC4110BR781574 DANIEL DE OLIVEIRA

HONDA/BIZ 125 ES HSP5018 9C2JA04207R025384 LUCILENE JARA MENEZES

YAMAHA/YBR 125E HSW6861 9C6KE010020062562 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

HONDA/CB 300R EFH5603 9C2NC4310BR108201 BCO PANAMERICANO SA

HONDA/CB 300R EFH5603 9C2NC4310BR108201 THALES BONVINCINI MAMBRINI SILVA

HONDA/CG 125 FAN HSR4129 9C2JC30706R905799 JAIR PEREIRA FARIAS

HONDA/CG150 FAN ESDI NRK5943 9C2KC1680BR517182 ELISANGELA COSTA CAMPOS

YAMAHA/FACTOR YBR125 E HTR9275 9C6KE1210A0039825 BRUNO ABRAHAO DE ARAUJO

HONDA/CG 125 TITAN KS CTL9683 9C2JC30101R120700 FERNANDO GOMES MARTINS ALVES

FIAT/UNO ELECTRONIC HQX9771 9BD146000P5028519 ROSARIO MARTINS

HONDA/CG 125 FAN HSM4696 9C2JC30705R001573 THIAGO HENRIQUE MOREIRA GONDIM

GM/CORSA WIND HRW9779 9BGSC08WSRC627992 MARCOS PAULO ALVES DA SILVA

VW/GOL SPECIAL KEV1719 9BWCA05Y33T035732 FALDINEI ALVES DOS SANTOS

SHINERAY/50Q S/PLACA 99HJT1050GS000844 JOSE FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

SHINERAY/50Q S/PLACA 99HJT1050GS000844 LUIZA ADM DE CONSORCIOS LTDA

HONDA/C100 BIZ HSO9733 9C2HA07005R035988 VANESSA GONSALVES MARTINS

VW/FOX 1.0 HSF9016 9BWKA05Z464153601 ITAU ADMIN DE CONSORCIOS LTDA

VW/FOX 1.0 HSF9016 9BWKA05Z464153601 RONALDO ALVES BATISTA

VW/SAVEIRO 1.8 HRZ0521 9BWEC05X01P533063 ADAIR GON ALVES FERREIRA

GM/VECTRA GL HRF9686 9BGJG19BVVB551196 ALDEMIR NASCIMENTO LIMA

CITROEN/C3 GLX 14 FLEX HTI0973 935FCKFV88B564971 LIDIMARI CARDOSO

SUNDOWN/WEB 100 HTE4524 94J1XFBG88M075234 POLIANI CRISTINA MENEGARI

HONDA/CG 125 TITAN KSE HSQ7560 9C2JC30213R631547 ADILIO ALVES DOS SANTOS

HONDA/CG 125 HQO0867 9C2JC1801JR125000 NATANAEL CARDOSO CONDE

YAMAHA/FACTOR YBR125 K NRR9811 9C6KE1520C0085651 BANCO PANAMERICANO S/A

YAMAHA/FACTOR YBR125 K NRR9811 9C6KE1520C0085651 ODAIR VALDES NAVARRO

DAFRA/SPEED 150 CARGO HTM7339 95VCA3J59AM002496 DAVID NARVAES

HONDA/CG 125 FAN KS NRR5201 9C2JC4110CR535427 YGOR CASTILHO DA FONSECA

I/GM CLASSIC LIFE HTH1609 8AGSA19909R106693 ILDA MARIA DA SILVA

FIAT/UNO ELECTRONIC HRP8900 9BD146000R5293560 POLIANE LEMES MACENA ROSSATI

HONDA/C100 BIZ HRQ2538 9C2HA070WWR004447 GILMAR LOPES COELHO

YAMAHA/FACTOR YBR125 E HTU7547 9C6KE1510B0005574 R MARIA INACIO DE OLIVEIRA EIRELI EPP

YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 OOO6874 9C6KE1950F0039082 INGRID TUANNE DE SOUZA

HONDA/CG 125 TITAN KS HST5619 9C2JC30104R036681 MARIA DE LOURDES ROMERO DAGHER

HONDA/CG 150 TITAN ESD HTL1394 9C2KC08208R063118 SONIA FERREIRA DOS SANTOS

HONDA/CG 150 TITAN ES HSN4884 9C2KC08506R001598 BANCO HONDA SA

HONDA/CG 150 TITAN ES HSN4884 9C2KC08506R001598 DORALINA SURIANA DA SILVA

GM/CORSA SUPER HRL6088 9BGSD68ZWVC637952 VALQUIRIA TERRA

YAMAHA/YBR125 FACTOR ED OOQ9751 9C6KE1940G0050402 BANCO PAN S.A.

YAMAHA/YBR125 FACTOR ED OOQ9751 9C6KE1940G0050402 SUELAINE DE SOUZA COSTA

HONDA/CG150 FAN ESDI OOO4006 9C2KC1680ER544692 GABRIEL FERREIRA SANTOS

HONDA/C100 BIZ HRT4796 9C2HA070WWR022584 LEANDRO DA SILVA CERZOZIMO

HONDA/C100 BIZ HRT5597 9C2HA070XWR019065 LEONARDO FELIPE SOUZA VIEGA

HONDA/CG150 FAN ESDI NRV5111 9C2KC1680DR303689 FAGNER DIAS SOARES

RENAULT/CLIO RN 1.6 16V DDB2661 93YLB1J151J220697 ROSANGELA LEZCANO

IMP/FIAT UNO CSL 1.6 HQY0013 8AS146000P7121965 RENATO DA SILVA SANTOS

FIAT/UNO MILLE SMART CYU2040 9BD15808814171679 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO

HONDA/CG 160 FAN QAJ8378 9C2KC2200JR157141 BANCO HONDA S/A

HONDA/CG 160 FAN QAJ8378 9C2KC2200JR157141 JESSICA DAIANA VILELA DE OLIVEIRA

HONDA/CG150 FAN ESDI OOO6001 9C2KC1680FR528112 MATHEUS ANDRADE MUSULIN

HONDA/C100 BIZ ES HSW0993 9C2HA07102R013737 SALAH MAHAMAD HASAN

HONDA/CG 125 FAN HTK8288 9C2JC30708R574448 VALERIA DOS SANTOS CAMPOS

YAMAHA/YBR150 FACTOR ED S/PLACA 9C6RG3150M0048056 BANCO PAN S.A.

YAMAHA/YBR150 FACTOR ED S/PLACA 9C6RG3150M0048056 MARCIO VINICIUS MARTINEZ DE ALMEIDA

YAMAHA/FAZER YS250 HSR8061 9C6KG017070030128 AGENOR LAERT P MAIA

FIAT/PALIO ELX FLEX DQP6327 9BD17140G82983247 LINDISLEIR AGUILERA DO NASCIMENTO

HONDA/CG 125 TITAN HRT7240 9C2JC250XWR080823 ERANDI PEREIRA RAMOS

FIAT/UNO MILLE BRIO HQF4735 9BD146000M3793855 EDENIL ARRUDA CUNHA

GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE DZH5602 9BGTR48W08B207373 JESSICA CAROLINE INACIO DA SILVA

HONDA/CG 125 FAN HTB4007 9C2JC30708R130081 MANOEL BEZERRA DA SILVA

YAMAHA/YBR 125E HSN8908 9C6KE043050061100 ROSA FERREIRA BARBOSA

VW/SANTANA COMFORTLINE HRO3721 9BWAC03X56P001932 VALDEVINO CARDOSO

VW/GOL SPECIAL DDW0236 9BWCA05Y01T080785 ALEX ALVES MOREIRA

CHEV/PRISMA 1.0MT LT OOR1540 9BGKS69B0FG294898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

CHEV/PRISMA 1.0MT LT OOR1540 9BGKS69B0FG294898 DIRCEU SERAFIM

VW/GOL 1.0 NPI5099 9BWAA05UXAT092687 REGINO ACLECIO DOS SANTOS

PEUGEOT/206 SOLEIL DGA2032 9362A7LZ92W037749 JONATHAN DE OLIVEIRA M DA SILVA

HONDA/CG 125 FAN HTB9507 9C2JC30708R153371 DISTRIBUIDORA MIRO LTDA ME

HONDA/CG 160 FAN S/PLACA 9C2KC2200JR201924 BANCO HONDA S/A

HONDA/CG 160 FAN S/PLACA 9C2KC2200JR201924 ROZINEI RODRIGUES DE AMORIM

AUDI/A3 1.8 CSE8828 93UMB48L7X4000504 ANDRE LUIZ FERRAZ DO A BARBOSA

CITROEN/C3 AIRC TENDANCE OON5227 935SUNFNYFB510995 JEFERSON ROSSETTO

HONDA/BIZ 125 ES HTE6740 9C2JC42209R035820 HELIO FAGUNDES DOS SANTOS

HONDA/XLR 125 ES HRW8J94 9C2JD17202R029021 CARLIZAN URBIETA TORALES

GM/MONZA SL/E GMN9032 9BGJK69TKJB007322 ROBSON RODRIGUES DA ROCHA

HONDA/CG 125 FAN ES NRK2345 9C2JC4120BR513551 JOAO PEREIRA DA COSTA

HONDA/CG 125 FAN NPD8769 9C2JC30708R229803 ADRIANO GUIMARAES MARTINS

HONDA/CG150 FAN ESDI OOI3C99 9C2KC1680ER020970 FRANCIS KELLER CAROLA

YAMAHA/YBR 125ED HSN0839 9C6KE042050041075 JOSIAS MORAES DE MENDONCA

HONDA/CG 125 TITAN KSE HST9412 9C2JC30214R621859 DANIEL HONORATO

FIAT/STILO FLEX DTU7717 9BD19240R73050890 BV FINANCEIRA SA CRED FIN E INV

FIAT/STILO FLEX DTU7717 9BD19240R73050890 JULIO CESAR OLIVEIRA SANTOS

FIAT/STILO FLEX DTU7717 9BD19240R73050890 VIA LUCY RESTAURANTE LIMITADA ME

HYUNDAI/TUCSON GLSB NRH5105 95PJN81BPCB017552 ADIVALDO RODRIGUES DE LIMA

HONDA/CG 150 TITAN KS HTE8086 9C2KC15109R030180 JEFERSON GUIMARAES DA GAMA

HONDA/CG 125 CARGO KS NPN9330 9C2JC41309R001460 CARLOS TOMAS DA SILVA FILHO

FIAT/PALIO WEEKEND STILE HRL2424 9BD178858V0347877 ALOISIO MARCOS DOS SANTOS

FORD/VERONA LX JYO0720 9BFZZZ54ZNB299497 ANDERVAN VICENTE DE ARRUDA

YAMAHA/FACTOR YBR125 K NRT5607 9C6KE1520C0116444 ENOQUE BARRETO GOMES DA SILVA

FORD/VERONA LX HQF2687 9BFZZZ54ZLB090906 ALCEBIADES ALVES NOGUEIRA CUNHA

FIAT/PALIO EDX HRL2130 9BD178226V0246877 VALDENIR DE SOUZA CABRAL

HONDA/CG 125 FAN KS NRK8912 9C2JC4110BR773640 HELCIO FERNANDES VARGAS

FIAT/PALIO FIRE ECONOMY NRN5177 9BD17106LC5762434 MARCELENE PLACIDO DE SOUZA

HONDA/CG 160 FAN QAX6E21 9C2KC2200LR157487 BANCO PAN S.A.

HONDA/CG 160 FAN QAX6E21 9C2KC2200LR157487 LUZIA DOS SANTOS

HONDA/XR 250 TORNADO JJY0211 9C2MD34005R006101 UESIO OLIVEIRA AIRES

VW/SAVEIRO 1.6 CE DVO6600 9BWLB05U1AP070043 HUDSON CESAR DE SOUZA

VW/SAVEIRO 1.6 CE DVO6600 9BWLB05U1AP070043 OMNI S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

HONDA/CG 125 TITAN KS HST4315 9C2JC30103R294246 RAMAO HERIBERTO LESCANO

HONDA/CG 125 FAN HSO6128 9C2JC30705R106590 ANOTNIO APARECIDO DA NOBREGA ALBINO

VW/GOL 1.0 HTA4152 9BWCA05W78T182870 MARA DO CARMO DE SOUZA FERRI

VW/GOL CLI HRJ8088 9BWZZZ377TP516514 LIDIO ARCE

GM/CLASSIC LIFE KAJ3276 9BGSA19906B212634 ALEXANDRE DE SOUZA CAMPOS

GM/CLASSIC LIFE KAJ3276 9BGSA19906B212634 BV FINANCEIRA SA CRED FIN E INV

FIAT/PALIO ELX FLEX HSF7231 9BD17140A62656739 BV FINANCEIRA SA CRED FIN E INV

FIAT/PALIO ELX FLEX HSF7231 9BD17140A62656739 DIEQUISON DOS SANTOS BARBOSA

GM/CORSA WIND HRG1970 9BGSC08WTSC629931 CARLA GEOVANA DOS SANTOS

GM/CORSA GL HRF6464 9BGSE08XSSC713038 WEVERSON PEREIRA DA ROSA

HONDA/CG 150 TITAN ES HTM4014 9C2KC15209R108608 AMADO CARLOS SOARES

HONDA/C100 BIZ MBI5262 9C2HA0700YR020343 AURISTELA A. DE OLIVEIRA

HONDA/CG 150 TITAN KS HSN9046 9C2KC08106R003702 MARCIONIL PERALTA

GM/CELTA 5 PORTAS HSC8822 9BGRD48X04G168379 SEBASTIAO DA CRUZ

JTA/SUZUKI BURGMAN I NRT0071 9CDCF4FAJCM103696 DOUGLAS LIMA DE OLIVEIRA SANTANDER

FORD/FIESTA CLX CFP7441 9BFZZZFHATB008555 JOAO OTAGNO RODA COSTA

HONDA/CG 125 TITAN HRX8515 9C2JC2500XR149683 BANCO BRADESCO S A

HONDA/CG 125 TITAN HRX8515 9C2JC2500XR149683 ODALZIR TEIXEIRA DE MOURA

HONDA/CG 125 FAN ES NAD5137 9C2JC4120AR125529 THAIS DIAS LOPES

FORD/FIESTA HRM9437 9BFZZZFDAWB255644 MAURO FRANCO ROZA

HONDA/CG 150 TITAN ESD HSJ6560 9C2KC08207R001686 BV FINANCEIRA S A C F I

HONDA/CG 150 TITAN ESD HSJ6560 9C2KC08207R001686 DANIEL RIQUELME O.DA SILVA

HONDA/CG 150 TITAN ESD HSJ6560 9C2KC08207R001686 DANIEL RIQUIELME OLIVEIRA DA SILVA

YAMAHA/YBR 125E HSN2849 9C6KE043050056208 VALDECIR MARQUES DA SILVA

YAMAHA/YBR150 FACTOR ED QAI1721 9C6RG3140J0006243 MIRIAN NUNEZ

VW/GOLF CYI9219 9BWAA01J124016749 JOAO V ANDREA DE O SOUZA

I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 OOU4552 8AP19627MF4134727 BANCO PAN S.A.

I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 OOU4552 8AP19627MF4134727 JUAREZ CLEMENTE DA SILVA

HONDA/CG 150 TITAN ESD HSZ1590 9C2KC08206R819299 FABIANO DA SILVA FERREIRA

HONDA/CG150 FAN ESDI OOO4112 9C2KC1680ER575566 BANCO HONDA S/A

HONDA/CG150 FAN ESDI OOO4112 9C2KC1680ER575566 OSCAR TOLEDO

FIAT/UNO WAY 1.3 E QUV6206 9BD195B6HL0876761 ALD AUTOMOTIVE SA

VW/GOL 16V POWER HRG7125 9BWCA05XX2P044605 BENEDITA FIGUEIREDO DA SILVA

VW/GOL 16V POWER HRG7125 9BWCA05XX2P044605 BV FINANCEIRA S A C F I

VW/GOL 1.0 HRY6173 9BWCA05X83T215750 HUDSON VICENTE DE ARAUJO

HONDA/CG 125 FAN HTK3E14 9C2JC30708R595121 MARCO A P DE OLIVE

GM/CORSA WIND HRN7092 9BGSC68Z0YC106127 OZAIL IBANHES VALDEZ

HONDA/CG 125 HQK5976 CG125BR1498082 ALEX SANDRO TAVARES NUNES

HONDA/CG150 FAN ESDI OOQ5372 9C2KC1680FR582970 VANICE REGINA ZANRE DA SILVA

HONDA/CG 150 TITAN ES HSV2G99 9C2KC08507R060108 DEISE DOS SANTOS COELHO

HONDA/CBX 250 TWISTER HTP3960 9C2MC35008R130192 ALEX SANDER SOARES NASCIMENTO

RENAULT/CLIO RN 1.0 16V HRG8930 93YLB06152J307527 AYMORE CRED, FIN E INVEST S/A

RENAULT/CLIO RN 1.0 16V HRG8930 93YLB06152J307527 SANDRA KELLY SANCHES

I/MMC LANCER 2.0 KWV5022 JMYSTCY4ACU002877 MARLENE SILVA SANTOS

I/MMC LANCER 2.0 KWV5022 JMYSTCY4ACU002877 SANTANDER BR ADM DE CONS LTDA

VW/GOL 1000 BOA4574 9BWZZZ30ZPT157231 ALINE LIMA MEDEIROS

HONDA/CBX 250 TWISTER HSV7939 9C2MC35008R010566 LUIZ ANTONIO SOARES MACHADO